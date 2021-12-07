Снежные рекорды: как столичный регион спасается от сильнейших снегопадов за последние 72 года

Столичный регион настиг снегопад, который не видела Москва на протяжении 72 лет. Так, москвичи столкнулись с 20-сантиметровыми сугробами, которые еще будут расти. Казалось бы, утром московская дорога оказалась свободной, но большой пассажирский автобус сдвинуть с места оказалось невозможным. Чтобы доехать до места работы, людям пришлось самим толкать из снега машину.

Снегопад, обрушившийся на столицу 8 декабря, также стал причиной многих ДТП. На Бережковской набережной произошло самое экстремальное из них - после столкновения трех автомобилей, одно из такси упало в русло реки, пробив заграждение. До воды оставались буквально сантиметры, однако находившимся внутри автомобиля людям крупно повезло.

Чтобы успеть все убрать, тракторы носятся по дорогам словно гоночные болиды. А автомобилисты стоят в пробках на заснеженных дорогах. Так, в Тушино зафиксирован рекорд - самый большой сугроб оказался размером в 21 сантиметр. Это, как минимум, месячная норма осадков, хотя прошел только седьмой день зимы.

Во второй половине дня на смену сильному снегопаду пришел мокрый снег. Это привело к образованию грязи на дорогах, в которой промокает любая обувь. К ночи, конечно, она замерзнет, и к утру дороги покроются гололедицей.

«Интенсивность снегопадов в Москве уже ослабла, завтра мы ожидаем преобладание облачной погоды, небольшие осадки в виде снега будут, потому что осадки атмосферного фронта будут влиять на московский регион. Но тем не менее начнется постепенное понижение температуры, и уже ближе к ночи, к утру мы ожидаем порядка -5 - 7 градусов», - сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

В ближайшие три дня таких же сильных снегопадов не ожидается. Однако вблизи выходных может быть побит температурный минимум. Скандинавский антициклон начинает смещаться с северо-запада, вдоль восточных границ Подмосковья. Тогда столбики термометров начнут резко снижаться до девяти-десяти градусов ниже ноля.