Синоптик предсказала рекордные осадки в Москве 7 декабря

Мощный снегопад, который обрушился на Москву, может побить рекорд, установленный в 1949 году. Осадки, скорее всего, будут выпадать на столицу в течение всего дня. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Все идет по прогнозу - мы предполагали, что ночью будет проходить теплый атмосферный фронт средиземноморского циклона и он образует большое количество снега. Мы в течение дня ждем, что снегопад будет продолжаться, местами он будет сильным - еще может выпасть 5-8 миллиметров осадков. Поэтому есть вероятность, что сегодня количество суточных осадков может достичь рекордных значений», - рассказала Позднякова.

Наибольшее количество осадков в этот день наблюдалось в 1949 году - тогда показатель составил 12,7 миллиметра. Сегодня же может выпасть до 13 миллиметров осадков.

При этом на короткое время Москва будет находиться в «теплом секторе» - температура постепенно будет повышаться вплоть до нуля градусов, но вечером похолодает.

«Мы считаем, что ночью снега будет меньше и завтра он пойдет на убыль - он будет падать местами и в небольших количествах», - заключила синоптик.

Ранее в МЧС России предупредили о приходе в столицу сильного снегопада, гололедицы и усиления ветра вплоть до 15 метров в секунду. Пешеходам порекомендовали в ведомстве обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не укрываться под деревьями в случае непогоды.