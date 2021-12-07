«Желтый» уровень погодной опасности продлили в московском регионе

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в столице. Согласно данным прогностической карты, опубликованной на сайте учреждения, в Москве и Подмосковье 8 декабря действует предупреждение о гололедице.

«Желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении Гидрометцентра.

Как сообщают очевидцы, во многих районах города образовались 15-сантиметровые сугробы. Так, в столичном регионе выпадет пятая часть месячной нормы осадков до вечера. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать до 22.00 8 декабря.

Ранее синоптик предсказала рекордные осадки в Москве 7 декабря. По словам Татьяны Поздняковой, мощный снегопад, который обрушился на Москву, может побить рекорд, установленный в 1949 году.