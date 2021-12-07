В стране и мире Из-за снегопада столичные пробки достигли восьми баллов Кира Карон Трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, востоке и северо-западе. © Фото: Алексей Куденко, РИА новости Читайте нас на: В Москве во вторник утром пробки достигли восьми баллов. Такие данные следует из столичного сервиса.



Отмечается, что трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, востоке и северо-западе. Также со стороны области на въезд в Москву встали многие магистрали. Наибольшие затруднения на Волгоградском проспекте, Ярославском и Ленинградском шоссе.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что по прогнозу синоптиков во вторник, 7 декабря, ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду и сильный снегопад.



Как отметил синоптик, Москва будет находиться в зоне сходимости двух потоков. Днем и ночью ожидаются осадки преимущественно в виде снега, местами сильного. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика