Собянин подтвердил информацию о вооруженном нападении на МФЦ
Мэр Москвы принес соболезнования родным погибших.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в Twitter информацию о вооруженном нападении на МФЦ «Рязянский» на юго-востоке Москвы. Градоначальник принес соболезнования всем родственникам погибших и пострадавших.
«В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», - написал Собянин.
По предварительным данным, в результате стрельбы погибли три человека. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.