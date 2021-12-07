Собянин подтвердил информацию о вооруженном нападении на МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в Twitter информацию о вооруженном нападении на МФЦ «Рязянский» на юго-востоке Москвы. Градоначальник принес соболезнования всем родственникам погибших и пострадавших.

«В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», - написал Собянин.

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли три человека. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.