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СК опроверг сообщения о гибели раненой девочки при стрельбе в МФЦ

Елизавета Потейчук
16:49 07.12.2021
По данным следователей, несовершеннолетняя осталась жива.
СК опроверг сообщения о гибели раненой девочки при стрельбе в МФЦ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Следственный комитет опроверг появившуюся в СМИ информации о том, что 10-летняя девочка скончалась в больнице в результате полученных ранений после стрельбы в МФЦ. Напомним, инцидент произошел на юго-востоке Москвы в здании многофункционального центра.

Кроме того, ранее были опубликованы кадры с места происшествия. Судя по видео, на место трагедии прибыли правоохранители и скорая помощь. Также информацию о случившемся в здании МФЦ подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

О подробностях стрельбы в разговоре со «Звездой» рассказала очевидец. По словам сотрудницы по имени Татьяна, жертвами стрельбы стали охранник и посетитель. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела.

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