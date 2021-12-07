СК опроверг сообщения о гибели раненой девочки при стрельбе в МФЦ

Следственный комитет опроверг появившуюся в СМИ информации о том, что 10-летняя девочка скончалась в больнице в результате полученных ранений после стрельбы в МФЦ. Напомним, инцидент произошел на юго-востоке Москвы в здании многофункционального центра.

Кроме того, ранее были опубликованы кадры с места происшествия. Судя по видео, на место трагедии прибыли правоохранители и скорая помощь. Также информацию о случившемся в здании МФЦ подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

О подробностях стрельбы в разговоре со «Звездой» рассказала очевидец. По словам сотрудницы по имени Татьяна, жертвами стрельбы стали охранник и посетитель. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела.