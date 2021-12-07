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В символическую сборную мира - 2021 попали Месси, Роналду и Левандовски

Светлана Иванова
15:43 07.12.2021
Тренировать символическую национальную команду предлагается наставнику сборной Италии Роберто Манчини.
В символическую сборную мира - 2021 попали Месси, Роналду и Левандовски
© Фото: dpa, imago, Globallookpress
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Аргентинец Лионель Месси, ставший обладателем «Золотого мяча - 2021», вошел в состав символической сборной мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Спортсмен, сейчас выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен», вместе с Кевином Де Брюйне из «Манчестера Сити» и Жоржиньо из «Челси» составил тройку полузащитников.

Из форвардов отметили игрока «Баварии» Роберта Левандовского, Килиана Мбаппе из ПСЖ и трехкратного обладателя «Золотой бутсы» Криштиану Роналду, представляющего «Манчестер Юнайтед».

В качестве защитников в символическую сборную мира - 2021 попали Алфонсо Дейвис из «Баварии», Рубен Диаш из «Манчестера Сити», Леонардо Боннуччи из «Ювентуса» и Ашраф Хакими из ПСЖ. Выступающий за этот же французский клуб итальянец Джанлуиджи Доннарумма был назван лучшим вратарем.

Тренировать символическую национальную команду предлагается наставнику сборной Италии Роберто Манчини.

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