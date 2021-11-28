Левандовски признан лучшим футболистом года

Нападающий немецкой «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом 2021 года. Спортсмен выиграл голосование на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) с результатом 150 баллов.

Второе место занял нападающий ПСЖ Лионель Месси - он получил 105 баллов. А полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо получил 40 баллов и третье место. Еще один известный футболист - Криштиану Роналду - получил лишь седьмое место.

В прошлом году Левандовски был также признан лучшим футболистом, но по версии FIFA. Месси и Роналду также оспаривали это звание.