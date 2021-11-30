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Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча»

Ян Брацкий
00:25 30.11.2021
«Золотой мяч» был учрежден журналом France Football в 1956 году, как приз лучшему футболисту года в Европе по мнению группы спортивных журналистов.
Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча»
© Фото: Panoramic globallokpress
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Нападающий сборной Аргентины по футболу и лидер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в седьмой раз получил награду «Золотой мяч», как лучший футболист года в Европе.

Церемония, в ходе которой Месси получил трофей, состоялась в парижском театре «Шатле». Извечный соперник аргентинца Криштиану Роналду занял шестое место в рейтинге лучших.

Минувший год стал продуктивным для Лионеля Месси. В 47 матчах он забил 38 голов, а минувшим летом вместе с национальной командой выиграл Кубок Америки.

Месси чаще других футболистов получал эту награду. Его признавали лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

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