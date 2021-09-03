Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как лучший бомбардир сборной
Предыдущий рекорд в 109 голов принадлежал иранскому игроку Али Даеи.
© Фото: Carlos Vidigal Jr, Keystone Press Agency, Globallookpress
Нападающий сборной Португалии, игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Легендарный футболист, играя за сборную, забил наибольшее число голов в международных матчах - 111. Предыдущий рекорд в 109 голов принадлежал иранскому игроку Али Даеи.
Роналду получил сертификат, подтверждающий достижение, о чем сам 36-летний форвард сообщил на своей странице в Instagram.
«Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом», - написал футболист.
Он добавил, что попытается добиться лучшего результата.
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