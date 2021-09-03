Спорт Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как лучший бомбардир сборной Светлана Иванова Предыдущий рекорд в 109 голов принадлежал иранскому игроку Али Даеи. © Фото: Carlos Vidigal Jr, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Нападающий сборной Португалии, игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Легендарный футболист, играя за сборную, забил наибольшее число голов в международных матчах - 111. Предыдущий рекорд в 109 голов принадлежал иранскому игроку Али Даеи. Роналду получил сертификат, подтверждающий достижение, о чем сам 36-летний форвард сообщил на своей странице в Instagram. «Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом», - написал футболист. Он добавил, что попытается добиться лучшего результата. © cristiano, Instagram Роналду считается одним из лучших футболистов в истории и бомбардиром различных турниров в частности. Португальский форвард также является многократным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика