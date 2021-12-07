«Неравный бой для США»: о чем могут договориться Путин и Байден в ходе переговоров

Самое ожидаемое событие дня - российско-американские переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена начнутся в шесть вечера по московскому времени. В Вашингтоне будет 10 утра. Ради этого Байден поменял свой привычный график - перенес на полтора часа раньше обычного президентский брифинг по безопасности. И больше никаких мероприятий на сегодня. Так президент США дает понять: настроен на долгий разговор. В Кремле анонсируют предстоящие темы, обсудить есть что, потому никаких временных рамок не ставят.

«Им есть что обсудить в плане договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Женеве, а работа ведется. Хотя отношения не очень, мы видим оживления по некоторым направлениям», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это первая встреча президентов после саммита в Женеве, который прошел в июне. Тогда никакого прорыва так и не случилось, но отношения России и США хотя бы сдвинулись с мертвой точки. Сегодня Владимир Путин и Джозеф Байден свяжутся по защищенному каналу. Президент России выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Сочи. Специальная линия под грифом «Секретно» существует уже давно - в этом году этот канал уже использовался для переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Линию постоянно тестируют и поддерживают в рабочем режиме. Журналисты смогут увидеть запись лишь первых минут с начала видеовстречи. Основная часть переговоров будет закрытой. В Кремле заявляют - для России важно получить гарантии, которые исключали бы дальнейшее продвижение НАТО на восток. Военные учения стали рутиной - вдоль российских границ курсируют самолеты-разведчики, стратегические бомбардировщики. В Белом доме планируют обсудить целый ряд вопросов - Украина одна из главных тем. Разговор обещает быть непростым - после заявления Байдена о том, что он не приемлет ничьи «красные линии». На повестке также стратегическая стабильность и киберсфера.

«Речь идет не об угрозах. Речь идет о том, чтобы показать, что правильный путь вперед лежит исключительно через дипломатию. Что касается финансовых санкций, для нас это способ нанести удар по экономике России. Вы можете назвать это угрозой. А можете отнестись к этому просто как к факту. Мы говорим об этом публично, и, конечно, президент скажет об этом во время переговоров», - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американские СМИ тоже нагнетают атмосферу, тиражируя слухи о новых жестких санкциях - против близкого окружения Путина, против энергетических компаний, российских банков, против российских бизнесменов, включая ограничения на путешествия и запрет на доступ к американской банковской системе. Самый «ядерный» вариант - отключение России от международной платежной системы SWIFT.

«Во-первых, это будут серьезные экономические санкции, способные нанести удар по экономике России. Во-вторых, США рассматривает возможность отправки дополнительного вооружения и военных советников на Украину, а также дополнительного развертывания войск в Европе. В-третьих, официальные лица также обдумывают отключение России от международной платежной системы SWIFT на случай, если она начнет вторжение, как самый крайний вариант», - сообщает CNN.

На Байдена в США сейчас идет довольно мощное давление, чтобы не допустить сближения Вашингтона с Москвой - от него требуют усиливать экономическое давление на Россию. Правда, в Вашингтоне все же опасаются, что в ответ Россия может применить не менее жесткие меры - вплоть до прекращения поставок энергоресурсов в Европу. Дональд Трамп уже оценил предстоящие переговоры, назвав их неравным матчем. Как пример - спортивная параллель. Заявил, что это все равно что выставить профессиональную команду по американскому футболу против школьников.

«Лично у меня никогда не было проблем с Путиным. У нас было взаимопонимание, и я мог противостоять ему. Я вел переговоры тактично, но жестко - никто так не сможет. Разговор Путина и Байдена - это будет неравный бой для нашей страны, и все это увидят», - заявил Трамп.

По итогам онлайн-встречи президент США не планирует общаться с журналистами. Заявлений от Владимира Путина, по словам Дмитрия Пескова, тоже ждать не стоит. Но по данным Даунинг-стрит, обсудить итоги видеоконференции и сразу же созвониться после них уже договорились лидеры пяти западных стран - Великобритании, США, Франции, Германии и Италии.