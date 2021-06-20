«Женевское потепление»: как прошел исторический саммит Путина и Байдена

В эти дни в Женеве будто встретились две параллельные реальности. На набережной гуляют туристы, уличные кафе забиты до последнего столика, а рядом, за ограждениями, развернуты системы противовоздушной обороны. Автоматчики наблюдают за толпой. Парк Ла Гранж, – место, где прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена, – сейчас, наверное, самое охраняемое место на планете.

Женева особенно прекрасно смотрится с воды, но виллу Ла Гранж, а здесь на это рассчитывали многие туристы, мы не увидим, мы обходим ее по широкой дуге – часть акватории Женевского озера закрыта, это требование безопасности.

Жители города, кажется, не обращают внимания на эти ограничения. Так, в местных кондитерских пекут торты примирения – с американским и российским флагами, в барах изобретают новые коктейли в честь встречи президентов. А на знаменитом мосту через Женевское озеро флаги Швейцарской Конфедерации и местного кантона сменили на российские триколоры и звездно-американские стяги.

В библиотеке виллы Ла Гранж, где хранятся десятки тысяч ценных и редких книг, состоялась первая в истории встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Здесь стоит старинный глобус. На карте США – в два раза меньше, чем сейчас, а территория России простирается от Варшавы на западе – до Аляски на востоке.

Президент США Джо Байден прибыл в Женеву с огромным кортежем. Только чтобы покинуть аэропорт, кавалькаде из 43 машин, в составе которой была даже собственная скорая помощь, потребовалось несколько минут. Делегация из Соединенных Штатов остановилась в центре Женевы, - в отеле «Интерконтиненталь». Это знаковое место для российско-американских отношений. Здесь в 1985 году встречались Михаил Горбачев и Рональд Рейган, в 2009 Сергей Лавров и Хиллари Клинтон дали старт символической перезагрузке отношений между двумя странами, правда, на кнопке было по-русски написано «перегрузка» – так, в общем-то, и случилось в отношениях между Россией и США.

Члены американской делегации на улице не показывались. «Интерконтиненталь» и территория вокруг – зона, для российских СМИ запретная. Мы снимали всего несколько минут, когда к нам подошли полицейские с требованием убрать камеру немедленно, иначе отправимся в участок.

В аэропорту Женевы приземляется российский борт номер один. Владимир Путин сразу отправляется к месту проведения переговоров – российская делегация в отличие от американской не запрашивала пышных встреч в аэропорту.

К вилле подъезжает кортеж президента России. Владимир Путин прибыл на Aurus. В гостинице он останавливаться не стал – из аэропорта сразу прибыл на виллу Ла Гранж. Расписание у президента – максимально сжатое. Российский лидер предпочел провести встречу «по-деловому». Вторым на виллу Ла Гранж прибыл Джо Байден. И вот, – какая-то заминка. Швейцарский президент Ги Пармелен ждал на солнцепеке около лимузина Байдена, но тот все не выходил. Вполне может быть, - шептали в этот момент друг другу журналисты из США, - что просто не может, - дверь у этого Cadillac весит, как у Boeing. Но вот, словно очнувшись, Джо Байден наконец вышел из машины.

Три президента на крыльце виллы Ла Гранж. В середине хозяин саммита – швейцарский лидер. Он первым обращается к своему российскому коллеге.

«Господин президент Российской Федерации, господин президент Соединенных Штатов Америки, от имени правительства Швейцарии я хотел бы приветствовать вас в Женеве», – сказал президент Швейцарии Ги Пармелен.

После фото на крыльце Путин и Байден отправились на встречу в узком составе. И это последнее, что пошло по протоколу. В этот момент группа журналистов, около 15 человек, ринулась в соседнюю дверь. И все, предсказуемо, застряли в узком проходе. И тут уже не разберешь, кто россиянин, а кто американец. Даже и сами организаторы, кажется, не понимали, кто где.

Первая встреча за три года. Владимир Путин сидел справа – на языке протокола это означает, что хозяин саммита – Россия. Джо Байден тут же достал свои знаменитые шпаргалки.

Сначала прошли переговоры в узком формате, кроме Владимира Путина и Джо Байдена, на встрече присутствовали только переводчики и главы внешнеполитических ведомств двух стран – Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Затем президенты перешли в желтый зал виллы, где к ним присоединились члены делегаций, и началась встреча в расширенном формате. Оттуда – всего пара фотографий. На одной из них – интересная деталь. У российской и американской делегации на столе разные бутылки с водой. Более того, американцы даже стаканчики привезли свои – пластиковые. Переговоры продлились три с половиной часа вместо запланированных пяти, из них два ушло на личную встречу. Американский президент заявил, что им с Владимиром Путиным больше времени и не потребовалось.

Не было предусмотрено и совместной пресс-конференции не предусмотрено – президенты выступали отдельно, причем американские журналисты на пресс-конференции Путина присутствовали, а вот российских на выступление американского лидера не пустили. Байден вообще предпочитает общаться только с теми журналистами, которым доверяет, и только в присутствии своих помощников. Видимо, чтобы не сказать лишнего, что с ним уже не раз бывало.

Владимир Путин не стал произносить вступительное слово. Сразу обозначил повестку и предложил журналистам задавать вопросы. Первым делом у российского президента спросили, какие реальные результаты переговоров, –удалось ли договориться о восстановлении дипломатических отношений с США?

«Что касается возвращения послов в места своей работы – в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон – российского: мы договорились о том, что этот вопрос решен, они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера», – заявил Путин.

Диалог между Россией и США необходим, - только так получится распутать клубок проблем, которые накопились между двумя ядерными сверхдержавами, говорит президент. Владимира Путина спрашивают, – разговаривал ли он с Байденом о том, вступит ли в НАТО Украина, которая туда давно просится? И как президенты видят решение конфликта в Донбассе.

Ответил Владимир Путин и на претензии в милитаризации Арктики. Россия просто восстанавливает свое присутствие в регионе, – ни больше, ни меньше. Есть подвижки и в ограничении вооружений, заметил президент. Байден уже принял решение продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 до 2024 года. Но всех волновало, что будет, когда он закончится? Владимир Путин отмечает –сейчас Россия и США договорились проработать этот вопрос.

И, конечно, всех интересовало личное мнение Владимира Путина о Джо Байдене, а также то, как на переговоры повлияли резкие заявления американского лидера о том, что он считает Путина убийцей.

«По поводу резких заявлений. Что сказать? Все мы знаем эти заявления. После этого Президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться – это же его инициатива. Мы встретились, и, повторяю, разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден – человек очень опытный, это совершенно очевидно. Посмотрите, ведь на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать ‒ уже стреляют либо в грудь, либо в спину. Ну ладно, это криминальные вещи. Но расстрел с беспилотников или вертолетов явно гражданских лиц в Ираке – это что такое? Кто несёт за это ответственность? Кто убийца?», – подчеркнул вопрос Путин.

В отношениях между главами государств нет места личным обидам, сказал Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналистки из Канады о том, как бы он объяснил ее дочери, девятилетней девочке, почему встреча президентов России и США так важна. Это наша обязанность, ответил Владимир Путин. Ведь именно от двух государств, обладающих самым крупным ядерным потенциалом в мире, зависит, будет ли этот самый мир безопасным. И это – только один из вопросов, которые задавали западные журналисты. Им на этой пресс-конференции очень часто давали слово.

Несколько раз во время пресс-конференции Россию пытались обвинить в организации кибератак на американские государственные структуры и частные компании. И вот, вопрос от телеканала «Звезда», - а почему российский президент не последует примеру своих американских коллег, которые общаются только со своими, проверенными журналистами.

Джо Байден изначально должен был выступать первым, но после саммита взял тайм-аут. Съездил в отель, где посмотрел выступление Владимира Путина. И вот, наконец, после долгого ожидания вышел к СМИ. В отличие от российского президента, который сразу перешел к общению с прессой, Байден одиннадцать минут читал по суфлеру вступительную речь. А потом президент, как он сам считает, – самой демократической страны мира, – достал список тех, кому вопросы согласовали.

Выступление Байдена почти полностью повторяло его же предвыборные лозунги, которые он повторяет из года в год. Только теперь, после встречи с Путиным, американский президент изрядно смягчил жесткие когда-то заявления.

«Я сказал Президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо еще. Я просто забочусь об американском народе. Должен вам сказать, что тон прошедших встреч, всех четырех, кажется, часов, был хорошим, позитивным. Не было никаких резких заявлений. В чем-то мы разошлись. Я указал с чем не согласен я, он указал с чем не согласен он. Но это не было чем-то вызывающим», – отметил Байден.

Как и Владимира Путина часом раньше, Джо Байдена тоже спросили о ситуации на Украине. И американский президент ответил, – он не видит другого пути урегулирования конфликта. Только Минские соглашения. Вообще, Байден заметно нервничал во время собственной пресс-конференции. Когда говорил, что смотрел трансляцию того, как российский президент общается с журналистами, он едва не назвал Владимира Путина Дональдом Трампом.

Градус нервозности нарастал, и вот, под конец, Байден даже поругался с журналистами, которые прилетели вместе с ним из США.

«Вам не нравится. Мои ответы вас не удовлетворяют. Вы бы хотели написать “Байден сказал, что вторгнется в Россию!”. Это я шучу сейчас. Я хочу донести до вас, что все несколько сложнее», – сказал Байден.

И, несмотря на такое резкое завершение пресс-конференции, саммит уже назвали «женевским потеплением», и кажется, президент Швейцарии, вслух сказал то, о чем все подумали после встречи, назвав ее надеждой мировой политики. Тем же вечером Джо Байден и Владимир Путин вылетели в Вашингтон и Москву. Личный разговор – это первый важный шаг в нормализации отношений, и теперь нужно воплощать в жизнь то, о чем два лидера договорились в Женеве.