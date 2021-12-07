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Гендиректор аэропорта «Магадан» отреагировал на инцидент с обледеневшим самолетом

Алексей Курильченко
11:30 07.12.2021
Дмитрий Сиволобов утверждает, что в аэропорту проводится качественная и профессиональная обработка самолетов перед полетом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Генеральный директор аэропорта «Магадан» Дмитрий Сиволобов отреагировал на заявления о некачественной предполетной подготовке самолета перед взлетом, которая могла привести к обледенению воздушного судна в небе. В беседе со «Звездой» он заявил, что в аэропорту подготовка проводится тщательно.

«Ответственно заявляю, что в аэропорту "Магадан" применяются только сертифицированные жидкости, материалы и спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал с соблюдем всех необходимых технологий, инструкций, норм, правил и процедур по обеспечению безопасности полетов», - заявил гендиректор.

Ранее вылетевший из аэропорта «Магадан» пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за обледенения. Согласно одной из версий, образование льда произошло из-за некачественной обработки воздушного судна в магаданском аэропорту.

По факту нарушений требований безопасности Следственный комитет России возбудил уголовно дело, проводятся следственные действия для установления обстоятельств инцидента.

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