Гендиректор аэропорта «Магадан» отреагировал на инцидент с обледеневшим самолетом

Генеральный директор аэропорта «Магадан» Дмитрий Сиволобов отреагировал на заявления о некачественной предполетной подготовке самолета перед взлетом, которая могла привести к обледенению воздушного судна в небе. В беседе со «Звездой» он заявил, что в аэропорту подготовка проводится тщательно.

«Ответственно заявляю, что в аэропорту "Магадан" применяются только сертифицированные жидкости, материалы и спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал с соблюдем всех необходимых технологий, инструкций, норм, правил и процедур по обеспечению безопасности полетов», - заявил гендиректор.

Ранее вылетевший из аэропорта «Магадан» пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за обледенения. Согласно одной из версий, образование льда произошло из-за некачественной обработки воздушного судна в магаданском аэропорту.

По факту нарушений требований безопасности Следственный комитет России возбудил уголовно дело, проводятся следственные действия для установления обстоятельств инцидента.