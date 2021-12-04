Пассажир обледеневшего самолета снял процесс обработки борта в аэропорту Магадана

Пассажир самолета, который совершил вынужденную посадку в Иркутске, снял на видео процесс противообледенительной обработки лайнера в аэропорту Магадана. Оттуда борт должен был вылететь в Новосибирск.

После взлета экипаж доложил о сильном обледенении самолета и проблемах с управлением.

В авиакомпании предполагали, что противообледенительная обработка в аэропорту Магадана могла быть проведена не по правилам. Таким образом, обледенение могло образоваться не только в небе, но и когда самолет еще находился на земле.