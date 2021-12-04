«Впечатало в сиденье»: пассажир обледеневшего лайнера Магадан-Новосибирск о происходившем на борту

Один из пассажиров самолета, который накануне попал в зону обледенения после вылета, рассказал, что следовал из Магадана после дня рождения мамы в Новосибирск на учебу. По его словам, во время взлета воздушное судно сильно просаживалось.

«Когда была первая просадка, потом сразу резкий скачок, у нас самолет накренился вверх, и мы резко полетели вниз...Перегрузки были такие. Я просто первый раз испытал такое на себе то, что, извиняюсь за выражение, впечатало в сиденье», - поделился Владимир воспоминаниями с Telegram-каналом SHOT.

Ранее стало известно, что самолет российской авиакомпании, следовавший из Магадана в Новосибирск, попал в зону сильного обледенения, после чего было потеряно управление воздушным судном.

В авиакомпании предполагали, что противообледенительная обработка в аэропорту Магадана могла быть проведена не по правилам. Таким образом, обледенение могло образоваться не только в небе, но и когда самолет еще находился на земле.