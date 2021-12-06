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СК РФ установит причины обледенения самолета над Иркутском

Алексей Курильченко
16:23 06.12.2021
По факту нарушения техники безопасности возбуждено уголовное дело.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности, которые могли привести к обледенению самолета авиакомпании S7 в небе над Иркутском. На данный момент проводятся следственные действия для установления обстоятельств инцидента.

«В ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту г. Иркутска. В рамках доследственной проверки, организованной по ч. 1 ст. 263 УК РФ, в отдельное производство выделены материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела», - сообщается на YouТube-канале СК РФ.

Об инциденте стало известно 4 декабря. Самолет попал в зону сильного обледенения, которое привело к потере управления. К счастью, экипажу удалось благополучно посадить самолет в аэропорту Иркутска. Предположительно, образование льда произошло из-за неправильной обработки самолета в Магадане. Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил провести расследование инцидента.

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