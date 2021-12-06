СК РФ установит причины обледенения самолета над Иркутском

«В ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту г. Иркутска. В рамках доследственной проверки, организованной по ч. 1 ст. 263 УК РФ, в отдельное производство выделены материалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела», - сообщается на YouТube-канале СК РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности, которые могли привести к обледенению самолета авиакомпании S7 в небе над Иркутском. На данный момент проводятся следственные действия для установления обстоятельств инцидента.

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