Депутат Рашкин отказался комментировать допрос в СК
Представитель партии КПРФ сослался на подписку о неразглашении.
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Депутат Госдумы Валерий Рашкин покинул здание Следственного комитета после допроса по делу о незаконной охоте. Представитель партии КПРФ не прокомментировал ход допроса и заявил, что подписал документ о неразглашении.
На вопрос журналистов о возможном наказании за незаконную охоту депутат также не ответил, сказав лишь, что «продолжит работу в Госдуме».
Рашкин был вызван в Следственный комитет в качестве подозреваемого по уголовному делу о незаконной охоте. Предварительно его лишили депутатской неприкосновенности.
В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что политик был пойман с тушей убитого лося в машине. Позже Рашкин признался в содеянном.