Депутат Рашкин отказался комментировать допрос в СК

Депутат Госдумы Валерий Рашкин покинул здание Следственного комитета после допроса по делу о незаконной охоте. Представитель партии КПРФ не прокомментировал ход допроса и заявил, что подписал документ о неразглашении.

На вопрос журналистов о возможном наказании за незаконную охоту депутат также не ответил, сказав лишь, что «продолжит работу в Госдуме».

Рашкин был вызван в Следственный комитет в качестве подозреваемого по уголовному делу о незаконной охоте. Предварительно его лишили депутатской неприкосновенности.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что политик был пойман с тушей убитого лося в машине. Позже Рашкин признался в содеянном.