Рашкина вызвали в СК на допрос в качестве подозреваемого

Депутата Валерия Рашкина вызвали в Следственный комитет на допрос в качестве подозреваемого по уголовному делу о незаконной охоте.

«Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный комитет РФ», - сообщил РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Двадцать пятого ноября стало известно, что депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте в Саратовской области, лишили депутатской неприкосновенности. Накануне председателем Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело в отношении Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Об этом СК РФ сообщил на своем сайте.

Напомним, в конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что политик был пойман с тушей убитого лося в машине. Позже парламентарий сообщил, что перепутал сохатого с кабаном, поэтому дважды выстрелил в него.