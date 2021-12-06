Суперудар по COVID-19: в Италии ввели обновленные QR-коды Super Green Pass

Италия, которая пострадала от первой волны COVID-19 сильнее всего в Европе, в полной боевой готовности подошла к рождественскому ажиотажу. В связи с заявлениями о выявлении нового варианта инфекции «омикрон» властями Италии было принято решение ввести на всей территории страны обновленные COVID-паспорта с 6 декабря по 15 января. Так, теперь для посещения ресторана или бара понадобится так называемый Super Green Pass.

QR-код с приставкой «супер» доступен исключительно для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией или прошел вакцинацию. На основании отрицательного ПЦР-теста получить COVID-паспорт не удастся, поэтому в кафе, бары и рестораны, а также на публичные массовые мероприятия в закрытых помещениях будет закрыт вход. Кроме того, без нового документа туристы не смогут заселиться в гостиницу.

Стандартный Green Pass, который можно получить при наличии отрицательного ПЦР-теста, все еще продолжает действовать. Однако он позволяет только передвигаться на общественном транспорте, ходить в магазины с товарами первой необходимости и выходить на работу. В частности, в общественном транспорте документ проверяют усиленно - отсутствие Green Pass у гражданина может грозить штрафом от 600 до 1 500 евро.

Согласно данным чрезвычайного комиссариата по борьбе с COVID-19, в Италии прошло вакцинацию 84,5% взрослого населения. Поэтому нововведения озадачили только малую часть граждан - семь миллионов непривитых итальянцев.

«Я считаю, что государство должно сделать вакцинацию обязательной. Мы обязаны сделать многое. Здоровье людей - это одна из самых главных вещей в жизни. Конечно, будут протесты. Но надо понимать что те, кто выходит на улицу с такими лозунгами, не всегда думают о здоровье людей. Зачастую они преследуют политические мотивы», - заявил профессор экономики университета Ла Сапиенца Маурицио Патерно.

Действие в Италии Super Green Pass пока что введено до середины января. Но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в государстве оно может быть продлено.