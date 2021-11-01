Возвращение к нормальной жизни: как Италии удалось взять под контроль распространение COVID-19

Один из древнейших памятников архитектуры, античный амфитеатр римского Колизея, вновь оказался в окружении туристов. По сравнению с прежним наплывом посетителей их, конечно, там сейчас немного. Но и это для страны, доходы которой на 15% зависят от туризма, дорогого стоит.

«Грандиозное впечатление! Мы вчера были в Ватикане, в соборе Святого Петра, были в Сикстинской капелле, погуляли: фонтан Треви, основные достопримечательности Рима. Очень все понравилось, больше всего впечатлил Ватикан», - поделилась эмоциями туристка из Украины Анна Орлова.

Таксист Дарио рассказывает, что полтора года был без работы: не было клиентов. Сейчас все изменилось.

«В основном, к нам едут из США, России, Японии и Китая. Ну и, конечно, из Европы, очень много молодежи», - сообщил он.

В Италии, где уровень коллективного иммунитета превышает 80% населения, как минимум 10 миллионов граждан до сих пор не сделали прививки. Чтобы подтолкнуть их к этому, в середине октября по всей Италии ввели грин-пассы. Так называют сертификаты о вакцинации, без которых сегодня не выйдешь на работу, иначе - штраф до полутора тысяч евро. Также без такого документа не сходишь в кафе, музей или фитнес-центр.

Если у вас нет прививки, а жить без ограничений все равно хочется, то можно прийти в один из пунктов ПЦР-тестирования. Они расположены напротив городских аптек. Для граждан Италии стоимость теста 15 евро, а сдавать его нужно каждые двое суток.

Елена Белова - гид с 10-летним стажем - говорит, что иностранцам тест обойдется уже в 22 евро. Она сама сделала прививку в июле.

«Уж если вы ввели обязательное наличие грин-пасс на рабочих местах, обеспечьте людей возможностью сделать это бесплатно. Но Италия не сдается, уже 13 или 14 суббот подряд проходят митинги», - объяснила Елена Белова.

Италию захлестнули массовые акции протеста. В Турине люди идут по улицам и напевают песню в духе итальянских партизан. В Милане тысячи протестующих окружают центральный собор. Один из крупнейших митингов проходит в Вероне.

В то же время многие поддерживают введение сертификатов.

Но главный минус - это, конечно, очереди, которые выстраиваются к основным туристическим достопримечательностям. Например, в знаменитый Пантеон. На службе в храме всех религий одновременно может находиться не больше двух десятков человек. Остальные терпеливо ждут на улице.

На этом фоне в Италии невероятно популярными стали летние веранды. Перекусить на них может любой желающий, а внутри помещения - лишь обладатель заветного грин-пасса.

Как бы то ни было, Италия, полтора года назад первой в Европе столкнувшаяся с завозным случаем коронавируса из Китая, сегодня не входит даже в первую двадцатку по распространенности этого заболевания. В перспективе сертификаты о вакцинации обещают ввести и для проезда в общественном транспорте.