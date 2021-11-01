Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Возвращение к нормальной жизни: как Италии удалось взять под контроль распространение COVID-19

Константин Коковешников
07:39 01.11.2021
Италия, полтора года назад первой в Европе столкнувшаяся с завозным случаем коронавируса из Китая, сегодня не входит даже в первую двадцатку по распространенности этого заболевания.
Возвращение к нормальной жизни: как Италии удалось взять под контроль распространение COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Один из древнейших памятников архитектуры, античный амфитеатр римского Колизея, вновь оказался в окружении туристов. По сравнению с прежним наплывом посетителей их, конечно, там сейчас немного. Но и это для страны, доходы которой на 15% зависят от туризма, дорогого стоит.

«Грандиозное впечатление! Мы вчера были в Ватикане, в соборе Святого Петра, были в Сикстинской капелле, погуляли: фонтан Треви, основные достопримечательности Рима. Очень все понравилось, больше всего впечатлил Ватикан», - поделилась эмоциями туристка из Украины Анна Орлова.

Таксист Дарио рассказывает, что полтора года был без работы: не было клиентов. Сейчас все изменилось.

«В основном, к нам едут из США, России, Японии и Китая. Ну и, конечно, из Европы, очень много молодежи», - сообщил он.

В Италии, где уровень коллективного иммунитета превышает 80% населения, как минимум 10 миллионов граждан до сих пор не сделали прививки. Чтобы подтолкнуть их к этому, в середине октября по всей Италии ввели грин-пассы. Так называют сертификаты о вакцинации, без которых сегодня не выйдешь на работу, иначе - штраф до полутора тысяч евро. Также без такого документа не сходишь в кафе, музей или фитнес-центр.

Если у вас нет прививки, а жить без ограничений все равно хочется, то можно прийти в один из пунктов ПЦР-тестирования. Они расположены напротив городских аптек. Для граждан Италии стоимость теста 15 евро, а сдавать его нужно каждые двое суток.

Елена Белова - гид с 10-летним стажем - говорит, что иностранцам тест обойдется уже в 22 евро. Она сама сделала прививку в июле.

«Уж если вы ввели обязательное наличие грин-пасс на рабочих местах, обеспечьте людей возможностью сделать это бесплатно. Но Италия не сдается, уже 13 или 14 суббот подряд проходят митинги», - объяснила Елена Белова.

Италию захлестнули массовые акции протеста. В Турине люди идут по улицам и напевают песню в духе итальянских партизан. В Милане тысячи протестующих окружают центральный собор. Один из крупнейших митингов проходит в Вероне.

В то же время многие поддерживают введение сертификатов.

Но главный минус - это, конечно, очереди, которые выстраиваются к основным туристическим достопримечательностям. Например, в знаменитый Пантеон. На службе в храме всех религий одновременно может находиться не больше двух десятков человек. Остальные терпеливо ждут на улице.

На этом фоне в Италии невероятно популярными стали летние веранды. Перекусить на них может любой желающий, а внутри помещения - лишь обладатель заветного грин-пасса.

Как бы то ни было, Италия, полтора года назад первой в Европе столкнувшаяся с завозным случаем коронавируса из Китая, сегодня не входит даже в первую двадцатку по распространенности этого заболевания. В перспективе сертификаты о вакцинации обещают ввести и для проезда в общественном транспорте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:05 В стране и мире
Видео
«Передал приветы Путину»: Лавров рассказал о нацеленности Байдена на контакты с Россией
04:55 В стране и мире
В ФССП назвали число невыездных из-за долгов россиян
04:33 В стране и мире
СМИ: в России могут вдвое увеличить штраф за неуплату электроэнергии
22:42 В стране и мире
Раскрыты подробности расследования массового отравления россиян в Хургаде
01:32 В стране и мире
Медведев рассказал о пятой фазе пандемии COVID-19
Популярное
Диетолог назвала самые полезные осенние продукты
Последствия мощной вспышки на Солнце сняли из космоса
Умерла пенсионерка, внук которой ухаживал за ней под видом врача
В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России
Видео
Миколог МГУ рассказал о влиянии красных мухоморов на организм при употреблении их в пищу
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.