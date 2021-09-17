Италия впервые в Европе ввела обязательные COVID-сертификаты

В Италии все работники государственных компаний и частных структур будут обязаны получить так называемый Green Pass - сертификат о здоровье, который принят Евросоюзом во время пандемии COVID-19. Страна стала первой в Европе, предписав такое условие, сообщает портал Agenda Digitale.

Граждане Италии должны будут подтвердить, что прошли вакцинацию от коронавируса или имеют тест на заболевание с отрицательным показателем. В случае отказа работником получить Green Pass работодатель имеет право отстранить его от трудовой деятельности с заморозкой зарплаты.

Однако компании не будут увольнять сотрудников. Если человек придет на работу без сертификата, ему выпишут штраф в полторы тысячи евро, а его работодателю - в тысячу евро. Кроме того, на территории Италии Green Pass действителен с первой дозы вакцины. Для поездок по ЕС сертификат будет действовать только со второй дозы.

Ранее в правительстве Эстонии привитым в РФ разрешили посещать общественные места без ограничений. При этом власти подчеркнули, что прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского Союза.