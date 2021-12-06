Почти треть переболевших COVID-19 не возвращаются к прежней жизни, сообщили в Совфеде

Вернуться к привычному образу жизни после перенесенной коронавирусной инфекции не могут около трети пациентов. Об этом рассказала вице-спикер Совфеда РФ Галина Карелова. Она подчеркнула, что четверть людей, которые прошли лечение в стационаре, по состоянию здоровья не возвращаются к прежней работе.

«С учетом количества переболевших граждан реабилитация после COVID-19 приобретает особую значимость», - заявила Карелова в ходе заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ.

Сенатор назвала последствия болезни не менее серьезным испытанием для человека, чем само заболевание, отметив, что около 30% тех, кто проходил лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трех месяцев после болезни, передает РИА Новости.

По словам вице-спикера Совфеда РФ, COVID-19 в долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на демографическую ситуацию в стране, стать причиной социально-экономических потерь, обусловленных снижением производительности труда.

Способами предупреждения негативных последствий парламентарий сочла эффективную реабилитацию граждан, для которой необходим комплексный системный подход. По словам Кареловой, система социально-медицинской реабилитации пациентов после COVID-19 находится на стадии формирования, поскольку достаточный опыт только нарабатывается. Однако по ряду аспектов на федеральном уровне уже создана нормативно-правовая база.