В РФ четвертую неделю подряд снижается заболеваемость COVID-19

Количество выявляемых случаев заражения COVID-19 в РФ идет на снижение четвертую неделю подряд. За минувшую неделю в стране зарегистрировали на 3,3% меньше инфицированных, чем за предыдущие, следует из проанализированных ТАСС данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.



С 29 ноября по 5 декабря было зафиксировано 231 240 случаев заражения против 239 215 за период с 22 по 28 ноября. Также в РФ вторую неделю подряд снижается показатель смертности от нового заболевания. За последние семь дней оперштаб выявил 8 523 случаев смерти от COVID-19 против 8 660 за предыдущие.

По данным оперштаба, за сутки в России выявили 32 602 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 30 593 россиянам, скончались - 1 206. Как отмечается, у 7% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 3 301 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 2 420 новых случая COVID-19. Далее следует Подмосковье, где за сутки количество инфицированных выросло на 2 096. Наименьшее число заболевших за сутки - в Калмыкии(23), в Ненецком автономном округе(11) и на Чукотке(1).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 9 801 613. За весь период зафиксировано 281 278 летальных исходов, выздоровело 8 502 406 человек.