Глава Росавиации поручил провести расследование инцидента с обледенением самолета S7
Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил провести расследование инцидента с обледенением самолета S7. Проводится анализ качества противообледенительной обработки в Магадане. Об этом сообщили в ведомстве.
«Отобранные образцы противообледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет, направлены для проведения специальных исследований в лабораторию Центра сертификации АвиаГСМ ГосНИИ ГА. Специалистами ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" проводится анализ метеорологической обстановки в районе аэродрома Магадан в момент инцидента», - отметило ведомство.
Инцидент произошел накануне, вскоре после вылета самолета из Магадана. Пилот сообщил наземным службам о сильном обледенении, которое привело к отключению автопилота. Экипаж сумел посадить «замерзший» лайнер в Иркутске.
Как отметили в авиакомпании, не исключено, что процедура противообледенительной обработки судна в аэропорту вылета проводилась с нарушениями. Ранее пассажир обледеневшего самолета снял процесс обработки борта в аэропорту Магадана.