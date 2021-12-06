В стране и мире Глава Росавиации поручил провести расследование инцидента с обледенением самолета S7 Кира Карон Наземные и бортовые средства объективного контроля будут направлены на исследование в ФАУ «Авиарегистр России», где будет проведено математическое моделирование данной ситуации. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил провести расследование инцидента с обледенением самолета S7. Проводится анализ качества противообледенительной обработки в Магадане. Об этом сообщили в ведомстве. «Отобранные образцы противообледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет, направлены для проведения специальных исследований в лабораторию Центра сертификации АвиаГСМ ГосНИИ ГА. Специалистами ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" проводится анализ метеорологической обстановки в районе аэродрома Магадан в момент инцидента», - отметило ведомство. Инцидент произошел накануне, вскоре после вылета самолета из Магадана. Пилот сообщил наземным службам о сильном обледенении, которое привело к отключению автопилота. Экипаж сумел посадить «замерзший» лайнер в Иркутске. Как отметили в авиакомпании, не исключено, что процедура противообледенительной обработки судна в аэропорту вылета проводилась с нарушениями. Ранее пассажир обледеневшего самолета снял процесс обработки борта в аэропорту Магадана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика