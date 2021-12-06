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Путин высоко оценил военное сотрудничество России и Индии

15:59 06.12.2021
Путин добавил, что Россия и дальше намерена работать с Индией в военной сфере, проводить совместные учения на территориях обеих стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин высоко оценил военное сотрудничество России и Индии. 

«Мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере. Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России», - заявил Путин на встрече с с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. 

Путин добавил, что Россия и дальше намерена работать по этому направлению.

«Мы работаем в военно-технической области, причем так, как не работаем ни с одним нашим партнером. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработкой высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии», - сказал Путин.

Также в Индию еще вчера прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил о развитии сотрудничества РФ и Индии в оборонной сфере вопреки ситуации с COVID-19 в мире.

Ранее сообщалось о подписании Россией и Индией соглашения о развитии военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года. 

Материал подготовил Тимур Шерзад

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