Президент России Владимир Путин высоко оценил военное сотрудничество России и Индии.

«Мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере. Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России», - заявил Путин на встрече с с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Путин добавил, что Россия и дальше намерена работать по этому направлению.

«Мы работаем в военно-технической области, причем так, как не работаем ни с одним нашим партнером. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработкой высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии», - сказал Путин.

Также в Индию еще вчера прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил о развитии сотрудничества РФ и Индии в оборонной сфере вопреки ситуации с COVID-19 в мире.

Ранее сообщалось о подписании Россией и Индией соглашения о развитии военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года.

Материал подготовил Тимур Шерзад