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Российские и индийские военные разгромили «боевиков» на учениях под Волгоградом

Андрей Аркадьев
17:00 09.08.2021
Учения «Индра-2021» проводятся на полигоне Прудбой в Волгоградской области с 1 по 13 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Прудбой в Волгоградской области проходит активная фаза совместных учений России и Индии «Индра-2021», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе тренировки военнослужащие должны уничтожить боевиков в городе и освободить удерживаемых ими заложников. Командиры подразделений России и Индии разработали совместную операцию. Мотопехотная рота ВС Индии первой приступила к выполнению задач.

Танки открыли огонь по позициям условных террористов. Под их прикрытием с вертолета Ми-8 высадился спецназ. В это же время в атаку пошли боевые машины пехоты БМП-3. Десант мотострелков, зачищая дома, вступил в бой уже на ближних подступах к поселку. Одновременно с этим спецназ Индии приступил к штурму зданий, спустившись с помощью тросов на крыши.

Далее к выполнению задач приступила усиленная мотострелковая рота соединения ЮВО. Совместными действиями военнослужащие ликвидировали террористов.

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