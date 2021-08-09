Российские и индийские военные разгромили «боевиков» на учениях под Волгоградом

На полигоне Прудбой в Волгоградской области проходит активная фаза совместных учений России и Индии «Индра-2021», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе тренировки военнослужащие должны уничтожить боевиков в городе и освободить удерживаемых ими заложников. Командиры подразделений России и Индии разработали совместную операцию. Мотопехотная рота ВС Индии первой приступила к выполнению задач.

Танки открыли огонь по позициям условных террористов. Под их прикрытием с вертолета Ми-8 высадился спецназ. В это же время в атаку пошли боевые машины пехоты БМП-3. Десант мотострелков, зачищая дома, вступил в бой уже на ближних подступах к поселку. Одновременно с этим спецназ Индии приступил к штурму зданий, спустившись с помощью тросов на крыши.

Далее к выполнению задач приступила усиленная мотострелковая рота соединения ЮВО. Совместными действиями военнослужащие ликвидировали террористов.