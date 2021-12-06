Россия и Индия подписали соглашение о развитии ВТС двух стран до 2030 года

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года.

Как сообщает Министерство обороны РФ, на подписании документа присутствовали главы российского и индийского военных ведомств Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх.

Соглашение подразумевает сотрудничество видов и родов войск, а также вопросов поставок и разработки вооружений и военной техники, добавили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели проходит заседание российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС. В ходе встречи Шойгу отметил, что отношения между странами носят особо привилегированный стратегический характер. Также глава военного ведомства РФ назвал Индию одним из ключевых партнеров нашей страны в оборонной сфере.

Материал подготовили Андрей Аркадьев, Николай Баранов