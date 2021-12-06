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Путин прибыл на встречу с премьером Индии

Алексей Курильченко
15:39 06.12.2021
После переговоров стороны продолжат беседу в формате рабочего обеда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая проходит в центре Нью-Дели. Моди встретил кортеж российского лидера, и после совместной фотографии они направились в Хайдарабадский дворец, где и пройдут переговоры.

«В Нью-Дели проходят переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По окончании беседы в расширенном составе с участием членов делегаций переговоры продолжатся тет-а-тет в формате рабочего обеда», - сообщает сайт Кремля.

В ходе беседы стороны обсудят вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства России и Индии, а также стороны обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки.

В августе между Путиным и Моди состоялся телефонный разговор, в ходе которого премьер поблагодарил Россию за содействие в борьбе с пандемией COVID-19, а также поставку и производство российских препаратов для вакцинации на территории государства.

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