Диетолог раскрыл лучшие секреты похудения к Новому году

Нормальный сон, физическая активность и сильная мотивация избавиться от лишнего веса являются главными секретами здорового похудения, в том числе перед новогодними праздниками. Об этом «Звезде» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его мнению, за несколько недель до новогодних праздников без вреда для здоровья можно избавиться от двух-трех килограммов.

«Может быть, и получится быстро, но лучше на это не рассчитывать, похудение - это всегда совокупность каких-то факторов, которые не все удается просчитать. Например, такой фактор, что "очень-очень это надо". Мотив - это всегда адреналин, адреналин - это всегда освобождение энергии в запас. У нас чаще всего планируются сначала действия, а потом уже мотив», - пояснил диетолог.

Он добавил, что получение недостаточного количества энергии с продуктами грозит тем, что организм не сможет физически из своих запасов извлечь необходимую для обеспечения потребностей организма разницу.

«Лучше судьбу не искушать, а согласиться, что много ты за эти три недели не сбросишь, килограмма два-три, но не больше, потому что получиться может и больше, но лучше на это не рассчитывать», - указал врач.

Чтобы попробовать сбросить два-три килограмма, можно придерживаться основ здорового образа жизни, посоветовал диетолог.

«Это обязательно прогулки, причем желательно в день хотя бы полчасика, а лучше два раза в день по полчасика. Прогулки тонизирующие, чтобы тебя нагрузка бодрила. Второе обязательно условие - это полноценный сон, если сна не хватает, невозможно похудеть даже тогда, когда это очень надо. Мотивы гаснут, смысл гаснет, ну и расщепление жира тоже гаснет», - рассказал специалист.

По его словам, в питании следует придерживаться трех очень простых правил: не надо есть сахар, включая мед, варенье или конфеты, отказаться от потребления продуктов с плохими жирами: выпечка, картофельные чипсы, мороженое, кремы и заменить мясо рыбой.

«Хлеб не белый, а серый или ржаной, цельнозерновой. Крупы - не рис, а гречка и овсянка. Чем больше ты съешь ягод, фруктов, зелени и овощей, тем лучше. Орехи в это время - одну-две столовые ложки, если смесь орехов. Желательно, но не больше», - добавил диетолог.

Специалист подчеркнул, что не стоит изнывать от голода во время диеты, достаточно приемлемых для себя самоограничений.