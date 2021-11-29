Психолог объяснил, как правильно просыпаться для продуктивного дня

Качество принимаемых решений и эффективность в течение рабочего дня напрямую зависят от того, в каком настроении человек просыпается. Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.

«Проснувшись, дайте себе минуту полежать просто с закрытыми глазами, пожелайте себе доброго утра, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать легкие, пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь от души, как в детстве», - рекомендовал он в беседе с «Прайм».

Для хорошего настроения эксперт рекомендует вспомнить приятные моменты из жизни, визуализировать образ любимого человека или красоту природы.

«Работающие ресурсы могут быть строго индивидуальны», - добавил психолог.

А вот хроническое недосыпание, по мнению врачей, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Ранее польские ученые заявили, что организму нужно более недели на восстановление после десяти дней регулярного недосыпания. В частности, из-за недостатка сна могут снизиться внимание, память, могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системой.