Диетолог рассказала, как выбрать полезные кукурузные хлопья

Кукурузные хлопья на завтрак далеко не всегда могут быть полезными. Выбирая этот продукт в магазине, следует внимательно изучать состав, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Нефедова.

Она отметила, что выбирая кукурузные хлопья в магазине следует внимательно изучать состав, чтобы не навредить своему организму.

«Если вы покупаете хорошие хлопья, то в их составе должно стоять первым пунктом цельное зерно. Сахар может быть в составе, но он должен быть в самом конце, что означает минимальное его количество», - объяснила Нефедова.

Она также посоветовала избегать кукурузных хлопьев, в которые добавляют орехи и сухофрукты - часто это ошибочно считают признаком хорошего продукта. Диетолог отметила, что в этом случае сухофрукты часто обволакивают сахаром.

По словам Нефедовой, лучшим решением будет взять качественные хлопья с содержанием клетчатки от четырех граммов и выше на 100 граммов продукта, и уже потом добавить к ним ягоды, сухофрукты, семечки, орехи и другое по вкусу.

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