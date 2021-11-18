Врач рассказала о результатах полного отказа от сахара

Многие не могут полностью отказаться от сахара только по психологическим причинам. Однако максимальную пользу такого шага человек может ощутить крайне скоро. Об этом рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова, отметив, что большинство людей системно в избытке употребляет сахар, нанося вред здоровью и фигуре.

«Есть сила привычки, есть социальные традиции — чай с тортиком в гостях, кофе с булочкой с утра. На самом деле главное, если вы хотите отказаться от сахара, — заменить конфеты фруктами и продержаться в таком режиме неделю», – отметила врач в беседе с РИА Новостями.

Через пару дней после исключения сахара из рациона у человека улучшится пищеварение и работа кишечника, стабилизируется эмоциональный фон. Примерно через неделю заметно улучшится состояние кожи и наладится сон. Дальше процессы будут только усиливаться, поэтому через месяц уйдут лишние килограммы, улучшится гормональный фон и укрепиться иммунитет, подчеркнула врач.

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