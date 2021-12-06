Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Военные врачи ЦВО завершили лечение пациентов с COVID-19 в Республике Хакасия

09:07 06.12.2021
Военнослужащих направили на помощь по поручению президента и министра обороны РФ и по указанию командующего войсками Центрального военного округа.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Читайте нас на:

Врачебно-сестринские бригады Центрального военного округа (ЦВО) помогли в лечении зараженных коронавирусом пациентов в Республике Хакасия. В период работы с 30 октября по 6 декабря они приняли на лечение более 3200 пациентов, из них - около 280 больных в реанимационных отделениях.

Врачи и медперсонал оказали помощь в лечении пациентов в четырех лечебных учреждениях: республиканской клинической больнице имени Г.Я. Ремишевского, Черногорской межрайонной больнице, в Республиканской клинической больнице имени Н.М. Одежкиной и Республиканской Клинической Инфекционной больнице. Вместе с гражданскими коллегами военные врачи применяли рекомендации и наставления по лечению вируса и обменивались накопленным опытом.

По завершению работы военных врачей в правительстве Хакасии состоялось торжественное собрание с вручением благодарственных писем. В составе врачебно-сестринских бригад работали военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Их направили в республику по поручению президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и по указанию командующего войсками ЦВО, генерал-полковника Александра Лапина.

Материал подготовили: Николай Курашкин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:56 В стране и мире
Детеныш древней акулы впервые появился в российском океанариуме
06:35 В стране и мире
Юрист рассказал о штрафах в РФ за остекление балконов
06:07 В стране и мире
В Совфеде предложили ввести штраф за недопуск в жилье специалистов для проверки газовой техники
04:43 В стране и мире
Центробанк установит сумму, которую будут возвращать жертвам мошенников
03:21 В стране и мире
статья
Оплошности и некомпетентность: как Джо Байден и Камала Харрис «выгоняют себя» из Белого дома
Популярное
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Мясников назвал лекарство, от которого можно оглохнуть
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.