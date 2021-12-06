Военные врачи ЦВО завершили лечение пациентов с COVID-19 в Республике Хакасия

Врачебно-сестринские бригады Центрального военного округа (ЦВО) помогли в лечении зараженных коронавирусом пациентов в Республике Хакасия. В период работы с 30 октября по 6 декабря они приняли на лечение более 3200 пациентов, из них - около 280 больных в реанимационных отделениях.

Врачи и медперсонал оказали помощь в лечении пациентов в четырех лечебных учреждениях: республиканской клинической больнице имени Г.Я. Ремишевского, Черногорской межрайонной больнице, в Республиканской клинической больнице имени Н.М. Одежкиной и Республиканской Клинической Инфекционной больнице. Вместе с гражданскими коллегами военные врачи применяли рекомендации и наставления по лечению вируса и обменивались накопленным опытом.

По завершению работы военных врачей в правительстве Хакасии состоялось торжественное собрание с вручением благодарственных писем. В составе врачебно-сестринских бригад работали военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Их направили в республику по поручению президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и по указанию командующего войсками ЦВО, генерал-полковника Александра Лапина.

Материал подготовили: Николай Курашкин, Николай Баранов