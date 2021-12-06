Более 215 тонн жидкого кислорода ЮВО передал медучреждениям субъектов РФ в ноябре

В ноябре военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) передали медучреждениям субъектов Российской Федерации более 215 тонн жидкого кислорода.

«Обеспечение кислородом медицинских учреждений 12 субъектов Российской Федерации осуществляется с наращиванием. За прошедший месяц передано более 215 тонн кислорода, в декабре планируем выдать еще более 220 тонн», – сообщил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Больше всего медицинского кислорода было передано в лечебные учреждения Республики Крым, Астраханской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. По плану передачи жидкого кислорода в следующем месяце поставки будут наращиваться во все субъекты РФ.

За минувшие сутки с аэродромов военнослужащими было передано более 12 тонн медицинского кислорода. Передачу очередной партии выполнили в больницы Ростовской области, Ингушетии, Чечни и Калмыкии, а также в лечебные учреждения Республики Крым.

Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К. Они предназначены для зарядки бортовых систем воздушных судов кислородом.

Материал подготовили Кира Карон и Николай Баранов.