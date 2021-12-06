В Тульской области военные медики выписали более 200 пациентов, перенесших COVID-19

В семи медицинских учреждениях Тульской области в первые дни зимы специалисты из состава военно-медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск выписали свыше 200 пациентов, переболевших COVID-19.

Военные врачи задействованы на территории ГУЗ «Щекинская городская больница», Новомосковской городской клинической больницы, Алексинской районной больницы, Киреевской центральной районной больниц, Городской больницы №10, ТОЦ по профилактике СПИД и ИЗ, Донской городской больницы.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего в Тульской области работает свыше 200 военных специалистов Минобороны России. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий. Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов