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В Тульской области военные медики выписали более 200 пациентов, перенесших COVID-19

05:32 06.12.2021
В Тульской области военные медики Минобороны России в первые дни зимы выписали свыше 200 пациентов, переболевших COVID-19.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В семи медицинских учреждениях Тульской области в первые дни зимы специалисты из состава военно-медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск выписали свыше 200 пациентов, переболевших COVID-19.

Военные врачи задействованы на территории ГУЗ «Щекинская городская больница», Новомосковской городской клинической больницы, Алексинской районной больницы, Киреевской центральной районной больниц, Городской больницы №10, ТОЦ по профилактике СПИД и ИЗ, Донской городской больницы.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего в Тульской области работает свыше 200 военных специалистов Минобороны России. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий. Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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