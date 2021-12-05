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В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321

Иван Линдеманн
09:35 05.12.2021
Сразу после вылета из аэропорта Магадана самолет попал в зону сильного обледенения и потерял управление.
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
© Фото: vlad.mir.ru, Instagram
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Пассажир самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск, показал видео аварийной посадки борта в аэропорту Иркутска. Запись он опубликовал на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Vladimir | CREATOR (@vlad.mir.ru)

«Рейс 5220 был страшным и веселым, то есть страшно веселым. Взлет был реально адреналиновый, но никто не паниковал. Да были перегрузки, да было моментами неприятно, но люди, которым я и другие пассажиры доверили жизни, не подвели нас. Я про пилотов и бортпроводников», - написал пассажир Владимир.

Инцидент произошел 2 декабря. Сразу после вылета из аэропорта Магадана самолет попал в зону сильного обледенения и потерял управление. Лайнер совершил вынужденную посадку в Иркутске. На борту находились 199 пассажиров и 5 членов экипажа. Пострадавших нет.

Командир судна Михаил Кулагин рассказал, что опасная ситуация на борту продолжалась около 10-15 минут. Также он объяснил, как пилотам удалось спасти судно.

Произошедшее проверит Дальневосточная транспортная прокуратура. Экипаж самолета временно отстранен от работы.

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