Экипаж летевшего из Магадана в Новосибирск самолета отстранен из-за ЧП с обледенением

Экипаж пассажирского самолета рейсом Магадан - Новосибирск, который накануне попал в зону сильного обледенения, отстранен от работы на время разбирательства. Об этом сообщили в авиакомпании, которой принадлежит воздушное судно.

«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов. Также на время расследования компания ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана», - сказала представитель компании в беседе с РИА Новости.

Инцидент произошел накануне, вскоре после вылета самолета из Магадана. Пилот сообщил наземным службам о сильном обледенении, которое привело к отключению автопилота. Экипаж сумел посадить «замерзший» лайнер в Иркутске. Как отметили в авиакомпании, не исключено, что процедура противообледенительной обработки судна в аэропорту вылета проводилась с нарушениями.