Командир едва не рухнувшего из-за обледенения российского лайнера раскрыл детали полета

Командир пассажирского самолета А321, совершавшего рейс по маршруту Магадан - Новосибирск и едва не рухнувшего из-за обледенения, рассказал, как пилотам удалось спасти судно.

По словам Михаила Кулагина, проблемы начались сразу после взлета лайнера.

«Буквально через 2 минуты после взлета заледенели все приборы, которые измеряют скорость, высоту и все другое. Отказало все, и понеслась чехарда», - сказал он Telegram-каналу Baza.

Также он сообщил, что начались провалы по высоте до двух тысяч метров. Все это длилось около 10-15 минут. Посадить самолет в аэропорту вылета не удалось из-за неработающих приборов. Отбой аварийной ситуации командир дал лишь в Якутской зоне, когда противообледенительная система начала справляться со льдом.

В авиакомпании предположили, что противообледенительная обработка в аэропорту Магадана могла быть проведена не по правилам. Таким образом, обледенение могло образоваться не только в небе, но и когда самолет еще находился на земле.

После инцидента на время разбирательства экипаж пассажирского самолета отстранен от работы.