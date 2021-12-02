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Лавров заявил об отказе НАТО снять напряженность у границ РФ

Виктория Ивашечкина
19:14 02.12.2021
При этом глава МИД РФ отметил готовность России восстановить диалог с американской стороной.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава МИД России Сергей Лавров обвинил НАТО в отказе от предложений по снятию напряженности у границ России.

«Продолжается деятельность НАТО по эскалации ситуации прямо на наших границах. НАТО отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности», - рассказал российский министр на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.

Кроме того, в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД отметил готовность России восстановить диалог с американской стороной. 

Также министр рассказал, что уже скоро в Европе могут появиться американские ракеты средней дальности. По его словам, НАТО продолжает «безответственно приближать» военную инфраструктуру к границам России. Такие действия разрушают архитектуру стратегической стабильности. 

Накануне Сергей Лавров прибыл в Стокгольм. Подчеркивалось, что министр возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет в столице Швеции 2 и 3 декабря.

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