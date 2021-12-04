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В Госдепе назвали профессиональным и прямолинейным разговор Лаврова и Блинкена

Роман Захаров
01:46 04.12.2021
Глава МИД РФ провел встречу с американским коллегой на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме.
В Госдепе назвали профессиональным и прямолинейным разговор Лаврова и Блинкена
© Фото: MFA Russia, globallookpress
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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая состоялась в Стокгольме, была сердечной, профессиональной и прямолинейной. Такое заявление сделала первый заместитель американского государственного секретаря Уэнди Шерман.

«Госсекретарь встретился с министром иностранных дел Лавровым. Это был очень сердечный, очень профессиональный и очень прямолинейный (разговор - прим. ред.)», - приводит ТАСС ее слова.

Ранее Блинкен заявил, что НАТО не планирует агрессивные действия против РФ, а, напротив, в последние годы агрессия якобы исходила со стороны России. В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила американскому госсекретарю о нарушениях норм международного права, регулярно допускаемых Соединенными Штатами. При этом она добавила, что если в Госдепе решили поискать «нарушающих международное право агрессоров», то этот процесс США надо начинать, «стоя перед зеркалом».

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