Лавров объяснил Блинкену суть Минских соглашений

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений.

«Я ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения минских договоренностей, где прямо говорится, что все вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», - подчеркнул Лавров на пресс- конференции после встречи с Блинкеном в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

По его словам, «одержимость стремлением завязать все минские договоренности на поведении России присутствует у всех натовских стран».

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров в ходе встречи с Энтони Блинкеном в Стокгольме выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон будут искать баланс интересов.

В среду, 1 декабря, Сергей Лавров прибыл в Стокгольм. Министр возглавляет российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет в столице Швеции 2 и 3 декабря.