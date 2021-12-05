Врач предупредил о новой волне коронавируса в России в январе

Сейчас в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом и в ближайшее время очередной вспышки инфекции ждать не стоит. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, отметив, что в конце января следующего года число новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране вновь может начать расти.

«В последние недели идет заметный спад эпидемического процесса по всей стране. Думаю, будет ниже тридцати тысяч (случаев заражения в сутки - прим. ред.)», - поделился своим предположением медик.

Он добавил, что показатели суточной заболеваемости в период между волнами будут, скорее всего, выше отметки 25 тысяч заразившихся в сутки.

«В декабре, судя по всему, всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект», - подчеркнул иммунолог в беседе с радио Sputnik.

Следующий подъем заболеваемости, который спровоцирует штамм «омикрон», в России, по мнению специалиста, может начаться в конце января 2022 года.

«Далее, с учетом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января - началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом», - дал свой прогноз Крючков.

Он также сказал, что то, что сейчас происходит в ЮАР, говорит об очень быстром вытеснении «дельты» омикрон-штаммом. И есть высокая вероятность, что смешанной волны в нашей стране не будет.

«Скорее всего, за эти два месяца "омикрон" вытеснит "дельту" (в России - прим. ред.) и будет доминировать», - предположил врач.

Николай Крючков особо отметил, что готовится к появлению нового штамма нужно заранее. В частности, необходимо сделать вакцинации от COVID-19 или ревакцинацию.

«Как раз спад заболеваемости, и есть время, чтобы специфический иммунитет заработал до начала очередной волны», - объяснил специалист свою позицию.

Кандидат медицинских наук также посоветовал россиянам соблюдать и другие индивидуальные меры предосторожности: носить маски, стараться не пользоваться общественным транспортом в часы пик и держать социальную дистанцию в три и более метра, если есть такая возможность. Все это, вкупе с вакцинацией, по словам Крючкова, «дает очень хороший эффект, помогает избежать заражения».