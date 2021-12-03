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В РФПИ назвали причину задержки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V»

Роман Захаров
05:12 03.12.2021
Кирилл Дмитриев напомнил, что эффективность «Спутника V» подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира.
В РФПИ назвали причину задержки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V»
© Фото: Radoslaw Czajkowskidpa, Globallookpress
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. Такое заявление сделал руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, в России не видят весомых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата, так как эффективность «Спутника V» подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира.

«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», - объяснил глава Российского фонда прямых инвестиций в интервью La Nacion.

Дмитриев подчеркнул, что после одобрения ВОЗ вакцинация «Спутником V» позволит российским гражданам въезжать в еще большее число стран.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что разочарован противодействием вакцине «Спутник V» в Европе. Политик отметил, что это является политическим и идеологическим вопросом, и напомнил, что использование российской вакцины позволило Венгрии выйти из режима жестких ограничений и приступить к восстановлению экономики на два месяца раньше, чем коллегам по ЕС.

Летом прошлого года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V». В настоящий момент препарат одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По числу полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Эффективность «Спутника V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллионов вакцинированных человек.

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