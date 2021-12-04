Британские ученые назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса

Ученые из Великобритании заявили, что пандемия коронавируса может потребовать «активных мер управления», в частности, вакцинации и эпиднадзора, на протяжении пяти лет.

«SARS-CoV-2 будет по-прежнему представлять угрозу для функционирования системы здравоохранения и потребует активных мер управления», - говорится в сообщении правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE), передает РИА Новости.

В свою очередь специалисты не смогли определить требуемых масштабов вакцинации населения и прочих мер на срок от пяти до десяти лет. По словам ученых, это будет зависеть от эффективности вакцин, реакции иммунитета на повторное заражение вирусом.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый омикрон-штамм COVID-19, если он окажется более заразным, сможет вытеснить вариант «дельта».

Отвечая на вопрос о том, может ли омикрон-штамм поспособствовать окончанию пандемии, директор центре Гамалеи сообщил, что пока рано об этом говорить.