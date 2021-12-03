Назван уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве составляет 72,1%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«По состоянию на 3 декабря коллективный иммунитет 72,1%», - следует из данных сайта.

Помимо этого, вакцинацию первым компонентом коронавируса прошли 6 387 147 человек, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 5 822 241 человек.

В то же время, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в целом по стране уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7%.

«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла - 63 961 690 раз», - также отметила Голикова.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимый уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу можно достичь в течение трех месяцев, если увеличить объем вакцинации в 4-5 раз.

По его словам, введение системы QR-кодов поможет снизить заболеваемость в том случае, если ее введут на федеральном уровне.