Хоронят каждый день: Путин обратил внимание на положение беженцев на границе ЕС

Погибших на границе Белоруссии с Польшей беженцев хоронят каждый день и это нельзя оставлять без внимания. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

«Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть ли не каждый день, это просто беда, на это тоже нужно обращать внимание», - сказал Путин.

При этом, отметил глава российского государства, нельзя политизировать миграционный кризис и международные организации должны следовать этому же принципу.

«Что касается ситуации на белорусско-польской границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц… Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать», - акцентировал свое внимание президент.

Путин отметил, что в Белоруссии сейчас находятся около пяти тысяч мигрантов, а через Италию в этом году прошло 54 тысячи вынужденных переселенцев.

«А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами? Здесь белорусские власти делают все, что от них зависит. В том числе, убеждают людей вернуться на Родину», - добавил глава РФ.

Миграционный кризис у границ ЕС возник в ноябре, когда тысячи беженцев из стран Ближнего Востока попытались прорваться через границу Белоруссии в Польшу, чтобы оттуда направиться в Германию. Попытку попасть в Европу жестко пресекли польские силовики. Беженцев поливали из водометов, запугивали вертолетами и разгоняли слезоточивым газом. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр и обеспечили их всем необходимым.