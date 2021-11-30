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Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей

Виктория Ивашечкина
17:52 30.11.2021
По словам президента Белоруссии, ЕС разорвал договор о реадмиссии и сейчас не хочет обсуждать эту тему.
Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что причинами миграционного кризиса на границе стали отказ Евросоюза строить лагеря для беженцев и санкции.

По словам политика, у Белоруссии и ЕС было соглашение о реадмиссии. В случае если мигранты попали в Евросоюз через белорусскую территорию, Минск их забирал обратно, а после размещал в Белоруссии в лагерях для беженцев.

«Лагеря должны были построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их оттуда забирать», - сказал Лукашенко в интервью агентству РИА Новости.

Он подчеркнул, что ЕС разорвал договор о реадмиссии и сейчас не хочет обсуждать эту тему. Далее, как отметил Лукашенко, начались санкции в отношении Белоруссии.

«Тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят: защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений», - прокомментировал политик.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Стороны обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза. Президент Путин отметил, что санкции ЕС против Белоруссии на будут способствовать разрешению ситуации.

Стороны также обратили внимание на факты применения польскими пограничниками слезоточивого газа, водометов и светошумовых гранат против беженцев. Путин и Мишель выразили надежду на то, что Евросовет поработает с Варшавой по вопросам недопустимости применения насилия по отношению к мигрантам.

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