Белоруссия пообещала Украине жесткий ответ в случае повторного нарушения границы

Белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной госграницы будут действовать крайне жестко. Об этом заявил представитель Мозырского погранотряда Сергей Павлов.

Накануне вертолет Ми-8 ВСУ залетел на белорусскую территорию во время проведения учений на сопредельной стороне. Нарушение границы зафиксировали в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», - приводит слова Павлова агентство Sputnik Беларусь в Telegram.

Сам инцидент попал на кадры сразу нескольких камер слежения. Воздушное судно выполнило вираж над пунктом пропуска и исчезло за лесополосой. Белорусские пограничники проинформировали украинских коллег о случившемся.

В Киеве опровергли факт нарушения границы и заявили, что никаких официальных писем от соседей не получали. По факту ЧП на границе в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Белоруссии. Ему вручили ноту протеста.