Украина отреагировала на обвинения Белоруссии в нарушении границы

В Киеве отвергли обвинения Минска в нарушении военным вертолетом границ Белоруссии. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Ранее Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил, что военный вертолет Ми-8 пересек границу в районе пункта пропуска «Новая Рудня». По версии ГПК, воздушное судно залетело на территорию Белоруссии на 1 километр. По данному инциденту была проинформирована украинская сторона, отметили в ведомстве.

«Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали», - цитирует Демченко агентство УНН.

Кроме того, сообщил он, Украина не получала от Белоруссии никаких официальных писем по поводу данного инцидента.

Ранее было опубликовано видео нарушения границы Белоруссии украинским вертолетом. На опубликованных ГПК кадрах видно, как Ми-8 пролетает над пунктом пропуска, на котором скопились грузовые и легковые автомобили, и скрывается за лесополосой. По данным белорусской стороны, ЧП произошло во время учений на территории Украины.