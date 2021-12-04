В Белоруссии обвинили украинских пилотов в нарушении границы

Украинские пилоты нарушили воздушную границу Белоруссии во время проведения учений. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета (ГПК) республики. Инцидент произошел в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины», - цитирует агентство «БЕЛТА» сообщение ГПК.

Как сообщили в ведомстве, военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров залетел на территорию Белоруссии на глубину до 1 километра. По данному факту белорусские пограничники проинформировали своих украинских коллег.